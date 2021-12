Vraag om nietigverklaring van Schild & Vrienden-onderzoek is verworpen

In de zaak rond Schild & Vrienden is een schijn van partijdigheid vastgesteld, maar die leidt niet tot de nietigverklaring van stukken uit het dossier. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling dinsdag beslist. Hans Rieder, de advocaat van Dries Van Langenhove, wou het onderzoek nietigverklaard zien, omdat het uitgevoerd werd door een volgens hem partijdige onderzoeksrechter.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen. Intussen is Van Langenhove Kamerlid, verkozen op een lijst van Vlaams Belang. De plenaire vergadering van de Kamer heeft in maart zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven en volgde het advies van de commissie Vervolgingen.

De Gentse raadkamer moet beslissen of Dries Van Langenhove en de andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden, maar de verdediging van Van Langenhove diende een verzoekschrift tot bijkomende onderzoekshandelingen in. Het verzoekschrift kwam er na de beslissing van onderzoeksrechter Annemie Serlippens om zich terug te trekken na het wrakingsverzoek van Van Langenhove, die aanvoerde dat Serlippens partijdig was.

De verdediging van Van Langenhove, Hans Rieder, verwees naar tweets die Serlippens had geliket, waaruit zou blijken dat ze vooringenomen was tegen zijn cliënt. Volgens Rieder ging de ‘elitaire’ onderzoeksrechter ook in de fout door ‘linkse, onnozele voorwaarden’ aan zijn cliënt op te leggen, zoals het bezoek aan de Dossinkazerne. Als het onderzoek van de onderzoeksrechter overeind zou blijven, zou dat volgens Rieder ‘de nekslag voor de rechterlijke overheid’ betekenen.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft dinsdag geoordeeld dat er een schijn van partijdigheid is door de likes van de onderzoeksrechter, maar die leidt niet tot de nietigverklaring van stukken uit het dossier. Als er geen cassatieberoep komt, keert de zaak terug naar de raadkamer in Gent, die moet oordelen over wie zich voor de correctionele rechtbank moet verantwoorden.

De negen leden van Schild & Vrienden worden verdacht van inbreuken op de wet ter bestrijding van racisme en de xenofobie, inbeuken op de antidiscriminatiewet en op de wet ter bestrijding van het negationisme. Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) wordt onder meer ook verdacht van het aanzetten tot haat.