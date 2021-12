Spaanse rapper Valtònyc niet overgeleverd aan Spaanse justitie

De Spaanse rapper Valtònyc, die wegens zijn omstreden liedjesteksten tot drieënhalf jaar gevangenis veroordeeld werd en naar België was gevlucht, wordt niet overgeleverd aan Spanje. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) dinsdag beslist, nadat het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de Belgische wet op de majesteitsschennis in strijd is met de Grondwet.

Josep Miquel Arenas alias Valtònyc werd in 2017 door de Spaanse justitie veroordeeld wegens ‘verheerlijking van terrorisme’ en ‘belediging van koning Juan Carlos’, voor songteksten daterend uit 2012. Daarin noemt hij Juan Carlos onder meer ‘een dief’ en roept hij het beeld op van de koning die verschijnt op het stadsplein ‘met een strop rond zijn nek’. In een ander nummer heeft hij het over politici van rechts die worden vermoord. Toen zijn veroordeling in 2018 werd bevestigd door het Spaanse Hof van Cassatie, vluchtte Valtònyc naar België.

Valtònyc en zijn advocaten halen in maart 2020 een eerste juridische overwinning. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg verklaarde het aanhoudingsbevel van Spanje tegen Valtònyc ongeldig omdat overlevering van een verdachte maar kan als er op het misdrijf een gevangenisstraf staat van minstens drie jaar. Maar de gecontesteerde songteksten dateren van 2012 en toen was in Spanje de straf voor ‘verheerlijking van terrorisme’ twee jaar – sindsdien is de straf wel opgetrokken.

• Verdwijnt het omstreden verbod op ‘majesteitsschennis’?

Rest voor de Belgische rechters de vraag of het om belediging van het (Spaanse) staatshoofd gaat? Belediging van het staatshoofd is ook volgens de Belgische wet strafbaar. Het gaat om een wet uit 1847, maar volgens de advocaten van Valtònyc is die in strijd met de vrijheid van meningsuiting, die door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is gegarandeerd. Die vraag hebben ze ook voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof.

Op 28 oktober besliste het Grondwettelijk Hof dat de wet over belediging van de koning werd goedgekeurd ‘in een volslagen verschillende historische context’. Vandaag is die oude wet niet meer verzoenbaar met de vrije meningsuiting van de Belgen, zegt het Hof. Het is een privilege uit een vervlogen tijd. Als een koning zich beledigd voelt, moet hij volgens het Grondwettelijk Hof maar een beroep doen op de normale wetgeving over laster en eerroof zoals gewone mensen.