Club Brugge-speler Noa Lang is de aanvaller met de meeste gele kaarten in Europa

Noa Lang vertoeft deze week in Dubai, waar hij uitblaast na zes intense maanden. De Nederlander van Club Brugge kan terugblikken op een bijzonder seizoensbegin, waarin hij 8 keer scoorde en 11 assists gaf in 30 wedstrijden. Maar Lang was ook goed voor een andere opvallende statistiek.

Noa Lang slikte op Cercle Brugge zijn elfde en twaalfde gele kaart van het seizoen. Geen enkele aanvallende speler uit de tien beste competities van Europa doet beter/slechter.

Over alle spelers heen bekleedt Lang de derde plaats, gedeeld met Cercle Brugge-middenvelder Leonardo Lopes. Lang pakte één kaart in de Supercup, drie in de Champions League en acht in de Belgische competitie, waarvan twee in zijn laatste match op Cercle. Voor de eerstvolgende competitiematch tegen STVV, op 15 januari, is hij geschorst. Eerder miste hij al de thuiswedstrijd tegen Standard wegens vijf gele kaarten in de competitie.

Meeste geel in Europa:

Dmitriy Barinov (middenvelder, Lokomotiv Moskou) 14

Matúš Bero (middenvelder, Vitesse) 13

Riechedly Bazoer (verdediger, Vitesse) 12

Noa Lang (flankaanvaller, Club Brugge) 12

Leonardo Da Silva Lopes (middenvelder, Cercle Brugge) 12

(*Zowel in competitieverband als in (Europese) bekerwedstrijden. Alleen spelers van de tien grootste competities volgens de Uefa-coëfficiënt werden in rekening gebracht)