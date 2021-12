Wielrenster Amy Pieters wordt langer in kunstmatige coma gehouden

Amy Pieters zal nog drie dagen extra in een kunstmatige coma worden gehouden. Dat meldt NOS Sport. Normaal was het de bedoeling dat ze maandag uit haar coma zou worden gehaald.

Het is op advies van Nederlandse specialisten dat de 30-jarige wielrenster in het Spaanse Alicante langer dan gepland in een kunstmatige coma zal worden gehouden. Pieters kwam vorige week ten val tijdens een trainingsrit met de Nederlandse baanselectie in de buurt van Alicante. De renster merkte een remmanoeuvre te laat op, kwam ten val en sloeg met haar hoofd tegen een steen.

De zwaargewonde Pieters werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis van Alicante overgevlogen waar een noodwendige ingreep aan het hoofd werd uitgevoerd. Lokale artsen besloten om haar in een kunstmatige coma te brengen.

Daar zou ze maandag uit worden gehaald maar Nederlandse artsen hebben gevraagd dit nog niet te doen en haar drie dagen langer in coma te houden. De familie van Pieters - zij is de dochter van afscheidnemend Belgisch baancoach Peter Pieters - is intussen naar Spanje afgereisd om de onfortuinlijke renster bij te staan.