Kim Huybrechts laat stunt liggen: Gerwyn Price wankelt maar haalt het net

Met Kim Huybrechts (36) heeft de laatste landgenoot het WK darts verlaten. De Antwerpenaar zorgde in het befaamde Ally Pally in de derde ronde voor een heroïsche wedstrijd tegen het nummer één van de wereld, Gerwyn Price. Huybrechts ging uiteindelijk eervol uit de competitie: 4-3 en 6-5 in de beslissende set.

De onderlinge statistieken - 4-3 in het voordeel van Price - lieten ruimte voor een spannende wedstrijd. Al bleek dat niet uit de eerste set. Price wervelde en de eerste set was in geen tijd beslecht (3-0).

In set twee probeerde onze landgenoot dan toch de bakens te verzetten en dat leidde tot een eerste leg in het voordeel van Huybrechts. Zou het? Jawel hoor, de Antwerpenaar brak doorheen het leg van Price en gaf zichzelf een comfortabele 2-0-voorsprong. Helaas is Price een klasbak en die zet je niet zomaar opzij. Huybrechts miste de kans op setwinst en moest zijn eigen leg afstaan. Maar de Antwerpenaar speelde sterk en pakte alsnog het derde leg en de tweede set met een heerlijke checkout: 147.

The Hurricane

Kregen we een match? Uiteraard! ‘The Hurricane’ dart(s)elde als een vrolijke hinde en won nu plots ook de derde set: 3-2. The Ally Pally lustte er pap van want Gerwyn Price is al jaren de vijand nummer één van het Engelse publiek. De voormalige rugbyspeler is niet echt geliefd in bepaalde delen van het Kingdom.

Price uit zijn lood geslagen? Neen, wat dacht u van een 3-0 in set vier. De bordjes hingen meteen gelijk, het dak vloog eraf! En Price was duidelijk ‘on fire’. De nummer één van de ranking ging door op zijn elan en won ook de drie volgende legs en de vijfde set. Een 2-1 voorsprong van Huybrechts werd in geen tijd omgebogen in een 3-2 achterstand. Price had nog één set nodig om door te gaan.

Maar Huybrechts is uit taai hout gemaakt. Set zes begon met winst voor de Antwerpenaar die van geen wijken wilde weten. Maar Price hield het hoofd koel, won zijn eigen leg en ging vervolgens door dat van onze landgenoot en gaf zichzelf de kans om de wedstrijd uit te maken. Maar Price faalde en Huybrechts deed wat niemand verwachtte. Hij won de set en sleepte een beslissende zevende set uit de brand.

Zenuwslopend

In die beslissende set won Price het eerste leg en won na een zenuwslopende finale ook het tweede leg. Huybrechts met de rug tegen de muur want hij moest het leg van Price breken. En dat deed hij: wat een match! Huybrechts hing de bordjes in evenwicht. Opnieuw! Wat een match, ‘The Hurricane’ op zijn best. De beslissende set moest met twee legs verschil gewonnen worden. En dat zorgde bij beide darters voor stress!

Maar Price trok alsnog het vijfde leg naar zich toe, met de nodige verbale oorlogvoering als gevolg. Huybrechts had het publiek aan zijn zijde en behield zijn zenuwen: 3-3. Price kroop in het zevende game door het oog van de naald maar Huybrechts sloeg alsnog terug: 4-4. Wie zou als eerste kraken? Huybrechts. Het negende game had altijd het zijne moeten zijn maar Huybrechts faalde, Price niet. Maar Huybrechts bleef weerwerk bieden en bracht de stand op 5-5.

Het elfde en beslissende leg kwam eraan met Price in het voordeel. Het kon niet spannender. In dat elfde leg hield Price het hoofd koel: 6-5 en ‘game over’ voor Huybrechts. Maar wat een manier om het WK te verlaten!