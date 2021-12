OHL geeft zichzelf ademruimte met zege in Charleroi

Een jaar en twee weken. Zolang was het al geleden dat OHL nog eens twee wedstrijden na elkaar kon winnen. Een eeuwigheid dus, maar het is de Leuvenaars dan toch nog eens gelukt. Na Standard legden ze ook Charleroi makkelijk over de knie met 0-3. En zo wordt het alsnog een relatief ontspannen winterbreak zonder al te grote degradatiezorgen in Leuven. De Zebra’s verliezen stilaan voeling met de top vier.

Het gebeurt nauwelijks, OHL dat wint op verplaatsing. Maar als het gebeurt, dan is het in stijl. Een eerste uitoverwinning boekten de Leuvenaars bij leider Union (1-3), daar voegden ze nu een klinkende 0-3 zege bij Charleroi – toch nog altijd een kandidaat voor de Champion’s play-off – aan toe.

Het doelgevaar kwam in de eerste helft vooral van afstandsschoten. Charleroi was als eerste aan zet: Ilaimaharitra kwam met een uitstekende poging, doelman Runarsson bokste weg. OHL nam al vroeg over en het zou voor zo goed als alle kansen voor rust verantwoordelijk zijn. Malinov probeerde het eerste met een knappe, afbuigende bal die op de lat strandde. Op het kwartier was het wél prijs voor de bezoekers: De Norre sneed naar binnen en maakte vervolgens zelf de 0-1 met een onhoudbaar schot over de grond.

OHL bleef ook na de openingstreffer baas. Op het halfuur trapte Maertens van ver op doel, maar doelman Koffi bracht redding met de vuisten. Kort voor de pauze was er nog een aardige schietkans voor Schrijvers, maar hij besloot hoog over.

Ook in de tweede helft was de eerste kans voor Charleroi: Runarsson voorkwam de gelijkmaker met een sterke redding op een schot van Zaroury. Het doelpunt viel opnieuw aan de overkant. Wie anders dan Mercier stuurde Tamari de diepte in. De Jordaniër hield zijn bewaker af en joeg de 0-2 erg handig in de kortste hoek.

Domme terugspeelbal

Na de tweede treffer zakte OHL in en liet het Charleroi weer in de wedstrijd komen. De Zebra’s waren gevaarlijk via Gholizadeh, Zorgane en Zaroury, maar Runarsson toonde zich onklopbaar. En toen blunderde bij de Carolo’s debutant Kilian Lokembo – zoon van Fabrice – met een domme terugspeelbal op Koffi. Mercier kon in de voeten van Kaba schuiven. De Guinese spits twijfelde niet en maakte eindelijk zijn eerste treffer sinds oktober.

Als Kaba vertrouwen puurt uit zijn doelpuntje, zal OHL daar in eerste instantie weinig aan hebben. Hij vertrekt binnenkort naar de Afrika Cup. Marc Brys zal het in januari zonder hem en centrale verdediger Soufiane Chakla, die opgeroepen is voor Marokko, moeten doen. En toch gaan de Leuvenaars met een goed gevoel de winterstop in. Eindelijk - voor het eerst sinds december vorig jaar - pakken ze nog eens zes op zes. En vooral: de kloof met Seraing, de voorlaatste in de stand, loopt op tot zeven punten. Dan toch een winterbreak zonder degradatiezorgen in Leuven.