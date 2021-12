Frankrijk voert vanaf 15 januari vaccinatiepas in

Frankrijk voert vanaf 15 januari de vaccinatiepas in. Dat heeft de Franse premier Jean Castex maandagavond aangekondigd op een persconferentie.

De vaccinatiepas zal de gezondheidspas vervangen, die afgelopen zomer werd ingevoerd. Negatieve tests zijn dan niet meer voldoende om toegang te krijgen tot een evenement of restaurants, musea, theaters en sportzalen. De huidige pas wordt volgens Franse media vervangen omdat die te vaak wordt vervalst.

Er worden ook nieuwe coronamaatregelen ingevoerd in Frankrijk. Indien mogelijk moeten mensen minimaal drie dagen per week thuiswerken, in het openbaar vervoer mag op lange afstanden niet meer gegeten of gedronken worden en bij evenementen mogen binnen maximaal 2.000 en buiten maximaal 5.000 mensen aanwezig zijn. Lokale stadsbesturen mogen zelf bepalen of mondkapjes verplicht worden gesteld in stadscentra.

De premier kondigde ook nog aan dat de Franse bevolking vanaf dinsdag hun herhalingsdosis van het coronavaccin kunnen krijgen vanaf drie maanden na de tweede injectie.