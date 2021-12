Overstromingen in België en buurlanden op een na duurste natuurramp van 2021

De overstromingen in België en onze omliggende landen van afgelopen zomer is de tweede duurste natuurramp van het jaar. Dat becijferde de Britse ngo Christian Aid.

De totale kost van de overstromingen in juli raamt de ngo op 38 miljard euro (43 miljard dollar). Daarmee moet het alleen orkaan Ida in de VS voor laten gaan als duurste natuurramp van het afgelopen jaar. Volgens hun berekeningen kostte die ramp maar liefst 57 miljard euro (65 miljard dollar). Verder vullen de winterstorm in Texas (20 miljard euro), overstromingen in de Chinese provincie Henan (15,5 miljard euro) en overstromingen in de Canadese provincie Brits-Columbia (6,6 miljard euro) de top vijf aan. Alleen al de top tien aan duurste gebeurtenissen is goed voor een totale kost van 150 miljard euro (170 miljard dollar).

Naast materiële schade vielen er bij de overstromingen in West-Europa minstens 240 doden. Het rapport van Christian Aid wijst ondubbelzinnig naar klimaatverandering als oorzaak van de rampen. ‘Extreme regenval zoals in Duitsland, België, Nederland en Luxemburg zullen tussen 1,2 en 9 keer meer voorkomen door klimaatopwarming’, schrijven ze. De ngo wijst daarom op het belang van klimaatbeleid: er zullen meer van die dure rampen plaatsvinden wanneer we niet snel minder gaan uitstoten. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, maant het regeringen aan om een tandje bij te steken met hun klimaatbeleid: ‘Het moet een topprioriteit worden.’

Omdat klimaatrampen geen enkel land sparen, pleit Christian Aid voor een klimaatfonds. Daarin moeten rijkere landen armere geld toeschuiven om zich voor te bereiden op overstromingen, extreem stormweer of andere rampen ten gevolge van klimaatopwarming. Omdat rijke landen proportioneel veel uitstoten, maar minder vaak de gevolgen dragen, vind de ngo zo’n fonds een verdedigbare optie.

Orkaan Ida is de duurste natuurramp van het afgelopen jaar (57 miljard euro)

De winterstorm in Texas staat op nummer drie en richtte voor 20 miljard euro schade aan

De overstromingen in Henan (China) zijn met 15,5 miljard euro de vierde duurste natuurramp van 2021 Foto: AFP