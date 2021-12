Onverwacht huwelijk bewijst dat Astrids kinderen profiteren van hun anonimiteit en vrijheid

Terwijl de idee leefde dat ze vrijgezel was, heeft prinses Maria Laura (33) al jarenlang een relatie. De bekendmaking van haar verloving met de Brits-Franse zakenman William Isvy (30) is dan ook verrassend nieuws. Maria Laura is zo de exponent van de discretie waarin de kinderen van prinses Astrid zich hullen. Voor hen geen koninklijke verplichtingen, ook geen dotatie, maar wel de vrijheid om in alle anonimiteit te leven.