Poolse president toch op de rem voor controversiële mediawet

De Poolse president Andrzej Duda weigert zijn handtekening te zetten onder de jongste wet die de mediavrijheid in het gedrang zou brengen. Daarmee plooit hij voor internationale druk.

‘Ik spreek mijn veto uit tegen de mediawet die op 17 december door het parlement werd goedgekeurd’, zei de Poolse president Andrzej Duda maandag op televisie. De internationale druk om de controversiële mediawet tegen te houden, lijkt (voorlopig) zijn vruchten af te werpen. De wet wil het buitenlandse eigenaarschap van Poolse media aan banden leggen. Bedrijven uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte zouden zo niet langer de meerderheid van de aandelen in Poolse mediabedrijven kunnen houden. Met de wet kwam vooral de populaire kritische zender TVN24, eigendom van het Amerikaanse Discovery, in het vizier. Het bedrijf zou het gros van zijn aandelen in TVN24 moeten verkopen door de wet.

Het principe om buitenlandse inmenging via mediabedrijven tegen te gaan, steunt Duda nog steeds. Hij gaat vooral op de rem staan om het zakenimago van Polen veilig te stellen, zegt hij op de Poolse televisie.

Politisering

De conservatieve PiS-partij, die het presidentschap van Duda steunt, controleert de openbare omroep en een groot deel van de regionale pers. De wet om buitenlandse inmenging in te perken werd op vrijdag 17 december in allerijl gestemd. Een oppositielid vertelde dat ze 24 minuten voor de stemming via sms op de hoogte werd gebracht. Dat een van de laatste regeringskritische zenders de duimen zou moeten leggen, wekte meteen onrust op bij bondgenoten en oppositie.

Donald Tusk, voormalig voorzitter van de Europese Raad en huidig oppositieleider in Polen, sprak een menigte toe op een betoging tegen de mediawet. ‘We zijn hier in het belang van mediavrijheid. Wanneer we solidair zijn, zullen we winnen. Samen zullen we deze regering wegvegen’, zei een zegezekere Tusk.

De Poolse regering wierp de wet op als dam tegen Russische invloed en rekende zo op Amerikaans goeddunken. Maar dat kwam als een boomerang terug: hun bondgenoot Amerika riep Duda meteen op om zijn veto te stellen tegen de wet. ‘In het belang van mediavrijheid’, zo luidde het aan de andere kant van de oceaan. De Europese Unie, die al langer op ramkoers ligt met Polen, trad de Amerikanen bij. ‘De stemming (over de mediawet, red.) verhoogt de druk op de mediasector in Polen. Ze kan ­leiden tot een beperking van de mediavrijheid, terwijl het medialandschap al onder druk staat door de groeiende politisering’, zei een woordvoerder van de Europese Commissie.

In zijn televisie-optreden bracht Duda begrip op voor die buitenlandse zorgen. ‘De wet mag niet ingaan tegen een verdrag met de Verenigde Staten over economische en handelsrelaties’, zo verdedigde het Poolse staatshoofd zijn veto.