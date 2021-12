Olivia en Noah opnieuw populairste voornamen

Net als vorig jaar prijken Olivia en Noah boven aan de lijst van de populairste voornamen voor pasgeborenen in ons land.

Net als in 2020 noemden ook dit jaar veel kersverse ouders hun dochter Olivia en hun zoon Noah. Er werden maar liefst 325 Olivia's geboren en 351 Noah’s. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien, sinds 2019 een samenvloeiing van Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Meisjesnamen

Het is de derde keer op rij dat Olivia de populairste meisjesnaam in het Vlaanderen is. De naam staat al sinds 2013 in de top 20 van populaire namen.

Ella volgt op plaats twee met 291 nieuw geboren baby’s met die naam. In 2020 stond Ella nog op de vijfde plaats. Marie (257) pakt net als vorig jaar brons. Mila en Nora vervolledigen de top 5.

Jongensnamen

Noah staat al sinds 2011 in de Vlaamse top 10. Sinds 2014 staat hij in de top vijf en sinds 2017 in de top drie.

De top drie van de jongensnamen is dit jaar een complete kopie van 2020. Noah wordt gevolgd door Arthur (324) en Jules (298). Leon (287) en Louis (275) stoten Finn en Lucas uit de top vijf.

Regionale verschillen

Overigens zijn er regionaal grote verschillen in de populariteit van de namen. Enkel in Vlaams-Brabant (inclusief Brussels Hoofdstedelijk gewest) en Limburg neemt Olivia goud met respectievelijk 71 en 56 nieuwe Olivia’s. In Antwerpen is de eerste plaats voor Noor (82), in Oost-Vlaanderen voor Ella (71) en in West-Vlaanderen voor Camille (66).

Noah staat dan weer op 1 in Oost-Vlaanderen (85), Antwerpen (116) en Vlaams-Brabant (inclusief Brussels Hoofdstedelijk gewest) (80). Overigens wordt de naam op al die plaatsen op de voet gevolgd, respectievelijk door Leon (84), Adam (113) en Arthur (79).

In West-Vlaanderen zijn de pasgeboren Arthurs met 83 in de meerderheid en in Limburg is de eerste plaats voor Lucas (47).

De cijfers houden geen rekening met kinderen die geboren werden of zullen worden in deze laatste week van het jaar. Ook niet alle baby’s die in het buitenland geboren werden met een domicilie in Vlaanderen zijn al geteld.

Top twintig

Agentschap opgroeien meldt verder nog dat onderstaande top 20 van jongens- en meisjesvoornamen goed is voor 13 procent van alle geboortes in Vlaanderen. Er werden in 2021 8734 verschillende meisjesnamen gegeven en 8539 verschillende jongensnamen.

De volledige top tien jongensnamen:

1. Noah (382)

2. Arthur (324)

3. Jules (298)

4. Leon (287)

5. Louis (275)

6. Adam (271)

7. Lucas (268)

8. Finn (264)

9. Liam (248)

10. Lewis (203)

11. Matteo (188)

12. Vic (185)

13. Lou (184)

14. Otis (182)

15. Victor (181)

16. Mathis (176)

17. Oscar (175)

18. Felix (164)

19. Vince (157)

20. Maurice (155)

De volledige top tien meisjesnamen:

1. Olivia (325)

2. Ella (291)

3. Marie (262)

4. Mila (261)

5. Nora (250)

6. Emma (236)

7. Louise (230)

8. Noor (229)

9. Camille (213)

10. Lina (196)

11. Anna (190)

12. Juliette (190)

13. Alice (187)

14. Renée (187)

15. Liv (176)

16. Amélie (175)

17. Elena (160)

18. Lena (146)

19. Julie (145)

20. Sofia (145)