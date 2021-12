VRT-kijkers klagen en masse over aflevering ‘Undercover’

Tijdens de meest recente uitzending van het tv-programma ‘Undercover’ is er heel wat misgelopen. Kijkers klaagden massaal over de technische foutjes. Zo klonk een voice-over in het Nederlands wanneer acteurs in het Turks spraken. VRT kwam inmiddels met een oplossing.

‘Of hoe VRT en een fantastische aflevering van #undercover met een magistrale Tom Waes naar de vaantjes kan helpen door de Turkse taal te dubben in het Vlaams’, klonk het onder meer bij fans op Twitter. Of iemand anders: ‘Hoe irritant is deze voice-over’ en ‘hoe krijg ik dit in godsnaam weg’.

De tv-zender reageerde zelf op de commotie via Twitter en kwam met een oplossing. ‘Door technische problemen ging er vanavond een foutieve versie van Undercover op antenne. Onze excuses hiervoor. We proberen dit zo snel mogelijk recht te zetten en de correcte aflevering aan te bieden op VRT NU. Deze aflevering zal op woensdag 29 december om 22.35 uur ook opnieuw uitgezonden worden’, klinkt het op de Twitter-pagina van Eén.