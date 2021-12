Indringer wilde Queen vermoorden uit wraak voor bloedbad Amritsar

Afgelopen weekend werd een gewapende jongeman op het domein van de residentie van de Britse Queen gearresteerd. Volgens Britse media wou hij de vorst vermoorden in een wraakactie voor het bloedbad in Amrtisar.

Zaterdagochtend gebruikte een 19-jarige jongeman, gewapend met een kruisboog, een touwladder om over de muur van het koninklijke landgoed ten westen van Londen te klimmen. De indringer raakte tot op 500 meter van de privévertrekken van de koningin binnen de muren van het paleis voordat hij werd gearresteerd, schrijft The Sun. Hij is sindsdien geïnterneerd.

In een video die hij kort voor het incident naar kennissen zou hebben gestuurd, is een gemaskerde man met kruisboog te zien. Daarin kondigt hij zijn plannen aan om koningin Elizabeth (95) de vermoorden. ‘Ik zal proberen Elizabeth, koningin van de koninklijke familie, te vermoorden’, aldus de figuur met een vervormde stem.

De Britse politie zegt dat ze het filmpje, dat maandag gepubliceerd werd door The Sun, aan het onderzoeken is. Buckingham Palace wilde geen commentaar geven op het incident.

Bloedbad van Amritsar

Het zou gaan om een wraakactie voor het bloedbad van Amritsar in 1919. In de Eerste Wereldoorlog vochten talloze Indiërs aan de zijde van hun Britse kolonisator. Daarna voerden de Britten echter nieuwe, dictatoriale noodwetten in India in. Er kwamen arrestaties zonder proces en de vrijheid van samenkomst werd ingetrokken. Mahatma Gandhi riep op tot nationaal vreedzaam verzet.

Op 13 april hield een ongewapende menigte, bestaande uit mannen, vrouwen en kinderen, een sit-in in een omheind park in de stad Amritsar. De Britse generaal Reginald Dyer sloot de ingang af en liet zijn soldaten schieten tot niemand meer rechtstond. Medische hulp kwam er niet. Volgens het VK vielen er toen 379 doden. Na eigen onderzoek sprak de politieke partij van Gandhi, de Congrespartij, van zo’n duizend doden.

In 1919 was George V, grootvader van de Queen, koning van de Britten. In 2019 vroeg India om excuses. De toenmalige Britse premier Theresa May sprak van ‘een schandvlek’, maar excuses kwamen er niet.