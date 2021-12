‘Beste overheid, u heeft een zwarte zak over ons reeds geblinddoekt hoofd getrokken en ons achtergelaten in een lekke onderzeeër met een bot aardappelmesje waarmee we onszelf tergend traag van kant kunnen maken voor we allemaal verzuipen’. De welbespraakte Stany Crets was een van de bezielers van het cultuurprotest die zondag plaatsvond in Brussel. Hij kwam dan ook geen woorden tekort toen hij zijn woede uitte over de coronamaatregelen die de sector hard treft.