Open VLD wil 1G-beleid: ‘Geen andere weg mogelijk’

Open VLD, de partij van premier Alexander De Croo, wil naar een 1G-beleid in België. Alleen wie gevaccineerd is, kan dan nog aan het publieke leven deelnemen. ‘Ik vrees dat we geen andere weg op kunnen’, zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in De Morgen.

Binnen Open VLD is vorige week stevig gedebatteerd over een vaccinatieplicht, iets waar de liberalen zich altijd tegen verzet hebben. Maar in De Zondag zette de premier de deur op een kier. ‘Het doel is duidelijk: we moeten iedereen vaccineren. Als verplichte vaccinatie hiertoe kan bijdragen, ben ik bereid het te overwegen’, aldus de premier.

‘Zoals premier De Croo al vaker heeft gezegd: iemand vastbinden om hem te prikken, dat zien we niet zitten. Een liberaal kan zoiets niet steunen. Het is ook praktisch onhaalbaar. Daarom is een 1G-beleid de beste oplossing’, stelt Lachaert in De Morgen.

Vanaf voorjaar

Bij een 1G-beleid kunnen enkel mensen die up-to-date zijn met hun vaccinaties deelnemen aan het publieke leven. Open VLD bepleit vanaf het vroege voorjaar, zodra de boostercampagne is afgerond, het gebruik van een nieuw vaccinatiebewijs, dat het Covid Safe Ticket (CST) moet vervangen en toegang moet verlenen tot horeca, grote evenementen, sportwedstrijden, culturele voorstellingen enzovoort.

Sinds de zomer van 2021 werkt België met een 3G-beleid: mensen die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, die negatief getest zijn op het coronavirus of die genezen zijn na een besmetting met het coronavirus, mogen deelnemen aan het publieke leven. De discussie over de vaccinatieplicht woedt al langer in ons land.