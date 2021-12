Autolening aan stunttarief van 0,60 procent bij BNP Paribas Fortis

Vanaf 4 januari verlaagt de grootste bank van het land, BNP Paribas Fortis, de rentevoet voor een lening bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen tot 0,60 procent.

Met dit stunttarief duikt BNP Paribas Fortis onder de rentevoet van 0,75 procent die vorige week door Argenta werd bekendgemaakt (met start op 3 januari). Daarmee is de (klassieke) concurrentiestrijd tussen de banken losgebarsten om de meest aantrekkelijke autolening in de markt te zetten tijdens het jaarlijkse Autosalon.

Door de aanhoudende coronapandemie vindt dat Autosalon niet plaats op de Heizel in Brussel. Maar omdat de lokale concessiehouders van de grote automerken wel nog met promoties uitpakken, blijven de maanden januari en februari belangrijke verkoopsmaanden voor de autosector. En voor de banken blijft het jaarbegin dus het moment om autoleningen te verkopen.

BNP Paribas Fortis en dochterbank Fintro pakken van 4 januari tot 28 februari uit met erg lage tarieven op leningen voor ‘ecomobiliteit’. Met die term verwijzen ze naar leningen voor ‘nieuwe milieuvriendelijke voertuigen’ en voor ‘alle andere vervoermiddelen die in het teken van zachte mobiliteit staan’. De eerste categorie slaat op wagens met een lage CO 2 -uitstoot, zoals elektrische wagens; in de tweede groep gaat het om elektrische fietsen (of steps, hooverboards en segways).

Rekenvoorbeeld

Vandaag hanteert BNP Paribas Fortis een tarief van 1,50 procent (jaarlijks kostenpercentage) voor een eco-autolening. Dat zakt, tijdelijk, naar 0,60 procent. Wie aan dat tarief 20.000 euro leent, over een looptijd van 60 maanden, betaalt een maandelijkse aflossing van 338,43 euro, of een totaalbedrag over de hele rit van 20.305,80 euro.

Volgens BNP Paribas Fortis ligt de gemiddelde looptijd van reeds afgesloten ecomobiliteitsleningen op 56 maanden, met een gemiddelde maandelijkse aflossing van 352 euro.

Voor wie een nieuwe wagen koopt die niet onder de ecoclassificatie valt, geldt een rentevoet van 0,90 procent. Ook dat is een flinke verlaging tegenover het bestaande tarief van 1,90 procent.

E-bikes in opmars

Dit jaar was 6 procent van alle leningen op afbetaling voor mobiliteit bestemd voor de aankoop van een e-bike. De databestanden van BNP Paribas Fortis tonen aan dat een typische kredietnemer voor een e-bikelening gemiddeld 47 jaar oud is en gemiddeld 3.700 euro leent. De gemiddelde maandaflossing bedraagt 133 euro en de gemiddelde looptijd 28 maanden.

Bijna acht op de tien klanten van BNP Paribas Fortis die een lening voor een elektrische fiets hebben afgesloten, wonen in Vlaanderen. Twee op de drie aangekochte groene wagens daarentegen zijn ingeschreven in Brussel of Wallonië.