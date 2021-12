Gent wordt toeristisch centrum: meer mogelijkheden om te shoppen

Vanaf 1 januari wordt Gent erkend als een ‘toeristisch centrum’. Daardoor kunnen winkels er de verplichte sluitingsdag naast zich neerleggen.

Er heerst vreugde op het kantoor van de Gentse schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD). Nu Gent een officieel erkend toeristisch centrum heeft, kan de verplichte sluitingsdag bij winkels er op de schop. Winkels kunnen er zelf kiezen of ze de ene, vaste sluitingsdag per week schrappen. Volgens de huidige regelgeving lag een verplichte sluitingsdag per week steeds voor 6 maanden vast. Over de erkenning werd al jaren gediscussieerd in de Gentse gemeenteraad. De liberalen ijverden al langer voor de erkenning. De uiteindelijke aanvraag werd enkele maanden geleden ingediend. De erkenning geldt vanaf 1 januari. In België zijn alle badplaatsen en ook Brugge al erkend als toeristisch centrum.

Werkgeversorganisaties reageren positief op het nieuws. Unizo trok zelf al mee aan de kar om de erkenning binnen te halen. Vakbonden lieten eerder al weten dat ze de erkenning geen goed idee vinden. De werkdruk stijgt en de inkomsten van die zondagsopeningen vertaalt zich gewoon in minder inkomsten op andere dagen, zeggen ze.