NMBS komt in 2022 met flexibel abonnement voor telewerk

Vanaf volgend jaar is het mogelijk om een flexibel abonnement te nemen bij de NMBS. Eentje op maat van pendelaars die slechts twee à drie keer per week naar kantoor gaan. De NMBS wil de pas vanaf 2022 uitrollen en het abonnement is enkel weggelegd voor smartphonegebruikers.

Voor mensen die een standaardabonnement niet meer interessant vinden, voert het spoorwegbedrijf NMBS vanaf volgend jaar een flexibel treinabonnement in. De NMBS verwacht dat de impuls die covid-19 aan telewerk heeft gegeven, zal blijven.

Afgelopen juni vond een proefproject plaats waar 6 a 7.000 werknemers aan deelnamen. Dat bleek een groot succes te zijn, schrijft Le Soir.

Van de geteste werknemers kozen er 2.600 voor de nieuwe flexi-abonnement, wat vrij interessant is. 80 procent koos voor het jaarabonnement en 20 procent voor een maandelijks abonnement.

Gevraagd naar welk soort telewerkabonnement de reizigers zouden kiezen, koos 65 procent van de werknemers voor een abonnement van twee dagen telewerk. 35 procent koos voor de optie drie dagen telewerk. Volgens NMBS geven deze cijfers aan hoe belangrijk telewerken vandaag de dag is geworden.

QR-code

Bij het zogenaamde Flex Abonnement kan de klant kiezen om ofwel 80 of 120 dagen naar keuze binnen een periode van 12 maanden van en naar een vaste werkplek te reizen, of 6 of 10 dagen naar keuze per maand. De pendelaar moet zelf op voorhand de dagen selecteren, de treinbegeleider controleert die dan aan de hand van een QR-code. Het Flex Abonnement is alleen weggelegd voor smartphone-gebruikers, de bestaande papieren abonnementen blijven gewoon bestaan.

De flexibele formules zijn goedkoper dan de bestaande standaardabonnementen, waarmee reizigers nu zeven op zeven tussen twee stations kunnen reizen. Voor 120 dagen betaal je 82 procent van de prijs, voor 80 dagen is dat 62 procent.