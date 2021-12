Prinses Maria Laura, oudste dochter van prinses Astrid, stapt in huwelijksbootje

Prinses Maria Laura (33), nicht van koning Filip, gaat trouwen. Dat heeft onze redactie vernomen. Het nieuws wordt bevestigd door haar ouders, prinses Astrid en prins Lorenz, in een persmededeling via het koninklijk paleis. Maria Laura heeft zich verloofd met haar vriend William Isvy.

Het nieuws van de verloving komt als een verrassing, want het was niet geweten dat Maria Laura een relatie had. Nu blijkt ze al jarenlang samen te zijn met William, zoon van een Frans-Marokkaanse vader en een Engelse moeder. Het koppel woont en werkt in Londen. Zij is analist bij een denktank over klimaatverandering, hij is actief in de financiële sector.

William werd geboren in Parijs, maar woonde het grootste deel van zijn jeugd in Londen. In de Engelse hoofdstad behaalde hij zijn baccalaureaat aan het Lycée français Charles de Gaulle. Daarna verhuisde hij naar Canada, om aan de McGill University in Montreal een licentie in de financiën te verkrijgen.

Na zijn studie begon William zijn professionele loopbaan in Londen op de afdeling fusions-acquisitions (fusies en overnames) van een grote Amerikaanse investeringsbank. Hij houdt zich nu bezig met vermogensbeheer. William heeft een passie voor tennis en reist graag, twee interesses die hij deelt met Maria Laura.

Huwelijk in 2022

Volgens onze informatie zullen Maria Laura en William elkaar in de tweede helft van 2022 het jawoord geven. Het huwelijk zal plaatsvinden in Brussel.

In de zomer van 2014 trouwde Maria Laura’s oudere broer Amedeo (35) nog in Rome met de Italiaanse Elisabetta Rosboch von Wolkenstein, met wie hij inmiddels twee kinderen heeft.

Na Amedeo en Maria Laura hebben prinses Astrid en prins Lorenz nog drie kinderen: Joachim (30), Luisa Maria (26) en Laetitia Maria (18).

