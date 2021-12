Dodentol zware regen in Brazilië en Bolivia loopt op

Hevige regenval en overstromingen hebben in de Braziliaanse deelstaat Bahia minstens achttien levens geëist. In buurland Bolivia stierven minstens dertien mensen en zijn meer dan 1.000 gezinnen getroffen door schade.

Twee damdoorbraken in het Braziliaanse Bahia verergerden zondag de situatie. Inmiddels staan in Brazilië 58 steden onder water. Meer dan 35.000 mensen zijn door de wateroverlast dakloos geworden. Naast achttien doden, zijn er nog twee mensen vermist. Ruim 286 liepen sinds het begin van de zware regenval, in november, verwondingen op. In totaal zijn naar schatting zowat 430.869 mensen op een of andere manier slachtoffer van de overstromingen.

‘Dit is een enorme tragedie. Ik herinner me niets van deze omvang in de recente geschiedenis van Bahia’, aldus gouverneur Rui Costa. ‘Het aantal huizen, straten en steden dat volledig onder water staat, is werkelijk angstaanjagend.’

De regering van de deelstaat Bahia en de federale regering van Brazilië stuurden zaterdag, in samenwerking met andere deelstaten, extra personeel, vliegtuigen en materieel naar de getroffen gebieden om hulp te bieden. ‘We zijn volledig gemobiliseerd en nemen alle maatregelen die nodig zijn om de slachtoffers van de hevige regenval die Bahia deze kerst trof steun te bieden,’ lichtte de gouverneur in een videoboodschap toe.

Foto: AFP

In de hoofdstad van de deelstaat, Salvador, viel tot aan vrijdag alleen al in december 250 millimeter neerslag. Dat is vijf keer meer dan normaal volgens het stadsbestuur. In de afgelopen 72 uur heeft Salvador volgens G1 maar liefs 150 millimeter regen te verwerken gekregen.

Situatie kritiek in Bolivia

Ook buurland Bolivia rekent af met hevige regenval. Een zware regenstorm koste aan minstens dertien mensen het leven en meer dan duizend gezinnen ondervinden schade.

Vooral in het oostelijke departement Santa Cruz is de situatie ‘zeer kritiek’, als gevolg van de overstroming van de rivieren Ichilo, Grande en Pirai, die drie woongebieden en landbouwgrond hebben overstroomd, aldus viceminister van Burgerbescherming Juan Carlos Calvimontes.

In de gemeente San Julian moeten in de komende uren 32 personen die onbereikbaar zijn, per vliegtuig worden geëvacueerd. De meteorologische diensten hebben bovendien gewaarschuwd voor nog meer regenval in de zuidelijke departementen Potosí, Chuquisaca en Tarija.