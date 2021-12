Union sluit z’n grand cru-jaar af met een flauw gelijkspel tegen AA Gent

Competitieleider Union geraakte in eigen huis niet voorbij AA Gent in een matige topper. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en voetbalden amper kansen bij elkaar. 0-0 was dan ook de logische uitslag. Union loopt zo wel uit tot zeven punten op eerste achtervolger Club Brugge.

Geen kalkoen en verse kroketjes voor de fans van Union op tweede kerstdag. Ze hadden er nochtans tijd voor nu de fans sinds deze speeldag niet meer in het stadion de wedstrijd mogen volgen. Maar tientallen supporters kozen een avondje tussen de bomen van het Dudenpark boven de kersttafel. Met lichtjes en gezang moedigden ze hun favoriete ploeg vanuit het bos toch aan. Ze werden echter niet verwend zoals aan de kersttafel, want het was de topper tussen Union en Gent was er zo eentje die een doelpunt nodig had om los te barsten. Alleen kwam dat er niet.

Reuzekans Vanzeir

Het was de thuisploeg die aanvankelijk Gent pijn kon doen door loopacties in de rug van de verdediging. Het kerstdiner had bij Union plaats gemaakt voor het gekende recept: de bal veroveren op het middenveld en dan razendsnel verticaal spelen naar de spurtende Vanzeir en Undav. Dat leverde al snel een reuzekans op voor Vanzeir.

De aanvaller mikte oog in oog met Bolat echter op de paal. Daarna deed Union de Gentse verdediging nog een aantal keer pijn door in hun rug te lopen. Het sein voor Ngadeu en co om wat lager te staan. Gent kreeg zo wat meer voet aan de grond, maar kansen bleef ook voor de Buffalo’s uit. Samoise had het lastig met Mitoma om de rechterflank, maar toen hij zich toch eens kon doorzetten, leverde het Gent wel een goede mogelijkheid op. Hij paste naar De Sart, die in één tijd klaar legde voor Hjulsager. De Deen zag zijn schot echter geblokt worden door Burgess.

Verder was er nog een corner waar Moris grandioos naast zat en een schot uit de tweede lijn van De Sart, maar echte kansen waren dat eigenlijk niet. Tarik Tissoudali moest de afgelopen dagen zijn niet-selectie voor de Afrika Cup verwerken en leek er tegen Union met zijn gedachten nog niet bij. Foute keuzes, te lang aarzelen, het was niet de avond van de aanvaller. In de tweede helft had hij wel een goede kopbal in huis, maar Union-doelman Moris pakte uit met een schitterende save.

Maar verder was ook de tweede helft niet veel soeps. Waren het dan toch de kroketten of was het de achtste wedstrijd deze maand die in de Gentse benen zat? Het tempo lag een hele wedstrijd lager dan verwacht en de tweede helft was amper begonnen of Depoitre deed al teken naar de bank met de vraag om hem te wisselen. De aanvaller, die elke wedstrijd deze maand in de basis startte, liep plots te manken en greep naar zijn linkerbeen.

Vanhaezebrouck bracht geen van zijn spitsen die op de bank zaten -Lemajic en Bruno-, maar koos voor Bezus. Nog maar eens een duidelijk signaal van de Gent-trainer dat zijn spitsen op de bank hem nog niet konden overtuigen. Even later haalde Vanhaezebrouck ook Hjulsager naar de kant voor Owusu. Geen wissel die nog veel offensieve intenties uitstraalde en dus leek Gent vrede te nemen met een doelpuntenloos gelijkspel. Union drukte wel nog, maar met nog een tiental minuten te gaan deed ook Mazzu een defensieve wissel. Hij haalde Mitoma eruit voor Marcq.

Even leek er nog een kerstcadeau in de maak voor Gent, maar Bezus pakte het niet uit. Union wilde in het slot wel meer dan Gent de overwinning binnen slepen en drukte bij momenten Gent naar achter, maar scoren lukte ook in het slot niet. Zo bleef het 0-0. Het was van 1 augustus geleden dat Union er niet in slaagde om te scoren in een wedstrijd.