Taliban verbieden vrouwen lange afstanden af te leggen zonder man

Hoe de taliban Afghanistan zullen regeren, is nog altijd niet duidelijk. Maar het dreigt erg op het schrikbewind van 1996-2001 te gaan lijken. Basale vrouwenrechten verdwijnen en ministeries worden opgedoekt.

Vrouwen die in Afghanistan over lange afstand willen reizen, moeten voortaan begeleid worden door een man uit hun dichte familie. Dat hebben de taliban aangekondigd. Het gaat om een nieuw signaal dat het radicaalislamitische regime vrouwen weer verder fnuikt.

Het was het ministerie ‘voor de Promotie van Deugd en de Preventie van Ondeugd’ die de aanbeveling publiceerde. Vandaag raakte ook bekend dat vrouwen zonder hijab niet meer in een auto mogen zitten. De richtlijn komt er enkele weken na de vraag van hetzelfde ministerie aan de Afghaanse televisiezenders om geen series meer uit te zenden waarin vrouwen meespelen.

Sinds de taliban in augustus weer aan de macht kwamen, hebben ze verscheidene beperkingen opgelegd aan vrouwen en meisjes, ondanks initiële beloftes dat hun regimes minder streng zouden zijn dan tijdens hun eerste regeerperiode tussen 1996 en 2001. Toen was het voor vrouwen verplicht om een boerka te dragen die het hele lichaam bedekt en ook hun ogen mochten niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Ze mochten enkel het huis verlaten onder begeleiding van een man en mochten werken noch studeren. Ook nu kunnen veel Afghaanse meisjes niet naar school en is het voor veel vrouwen onmogelijk om te gaan werken.

Ministerie van Vrede: ‘niet meer nodig’

Nog meer verontrustende geluiden uit het land: de taliban hebben de onafhankelijke kiescommissie (IEC) van Afghanistan ontbonden. Ook de commissie voor electorale klachten (ECC) is opgedoekt, net als het ministerie van Vrede en het ministerie van Parlementaire Zaken. ‘Gezien de huidige situatie in het land is het niet nodig dat deze ministeries bestaan en functioneren. Indien nodig kan het Islamitische Emiraat Afghanistan (de huidige officiële naam van Afghanistan,red.) hen heropstarten’, zei Bilal Karim, een adjunct-woordvoerder van de taliban.

De IEC was in 2006 opgericht, enkele jaren na de val van het vorige talibanbewind. ‘Zonder deze organisatie ben ik er 100 procent zeker van dat de problemen van Afghanistan nooit opgelost worden, want er zullen geen verkiezingen zijn’, zei Aurangzeb, die de kiescommissie leidde tot aan de val van het vorige bewind. Volgens een andere hoge functionaris van het vorige bewind, Halim Fidai, toont de beslissing aan dat ‘de taliban niet veranderd zijn en niet in democratie geloven’.

Eerder werd ook al het ministerie van Vrouwenzaken opgeheven.