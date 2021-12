5000 cultuurwerkers en sympathisanten protesteren op de Brusselse Kunstberg tegen de regeringsbeslissing om vanaf vandaag bioscopen en theaters te sluiten in de strijd tegen het coronavirus.

‘We want more!’, wordt er gescandeerd wanneer om kwart na drie de laatste tonen van ‘Ik hou van u’ door de luidsprekers galmen. De organisatie roept op om de actie te ontbinden. ‘Het is twee jaar geleden dat ik nog op een festivalpodium stond. En het heeft ongelooflijk deugd gedaan’, zei Annabelle Van Nieuwenhuyse die de manifestatie aan elkaar praatte.

Er werden vooraf door politie en organisatoren vijfduizend mensen verwacht voor de protestactie, en het stond in elk geval goed vol aan de kunstberg. De politie telt 5000 aanwezigen, de organisatoren schatten dat het er meer zijn. Toen de dansers van Anne Teresa De Keersmaeker dansten op ‘Santé’ van Stromae, deinde de hele massa mee, de sfeer zat goed.

Het was acteur Stany Crets, die had opgeroepen tot protest, die de betogers als eerste op zijn hand kreeg met een cri de coeur: ‘Ik zie vele paraplu’s. Dat wil zeggen dat de hemel vandaag met ons meehuilt.’

In de toespraken werd regelmatig benadrukt dat voor de eerste keer dat dit de eerste keer is dat de hele cultuursector met één stem spreekt: federaal, Waals, Vlaams, Brussels, klein en groot.

‘We willen serieus genomen worden’, verklaarde acteur Michael Pas. ‘In plaats daarvan worden we serieus ge-nomen.’ Een acteur weet waar hij zijn klemtonen moet leggen

De protestactie blijft ter plekke. Er is dus geen betoging die door de stad trekt. Naast speeches zorgen dansers van Anne Teresa De Keersmaeker en nog vele andere voor de artistieke tussenkomsten.

Niet tegen coronapas

‘De betoging is bedoeld om de ongelijkheid en irrationaliteit van de regels aan te kaarten. Na twee jaar stilstand is dat een heel belangrijke boodschap”, legt organisatrice Katrien Vermeir uit. ‘Het is een warme oproep dat we opnieuw open mogen, want we hebben al heel wat geïnvesteerd en ontwikkeld om dat te kunnen doen. We voelen ons enorm geviseerd’, zegt ze.

Michael De Cock van de Brusselse KVS benadrukte op het Vtm Nieuws van 13 uur nog dat het geen betoging is tegen de coronapas of tegen de vaccinatieplicht in de zorg. Toen een man in een geel hesje aan de zijkant van de manifestatie door een megafoon riep dat we afstevenen op een dictatuur, en dat vaccins ‘ons kapot maken’ en dat het Covid Safe Ticket moet verdwijnen’, werd hij meteen uitgejouwd door de menigte: ‘taisez-vous!’

Lijst

Intussen groeit de lijst van cinema’s en cultuurhuizen die beslist hebben om toch open te blijven. De hele lijst staat op de website van Still Standing for culture. In Brussel vallen vooral de bioscopen Palace, Vendôme, Galeries, Stockel en White Cinema op. De lijst oogt voorlopig erg Franstalig.