Minstens 15 vrachtwagens van 1 firma volledig uitgebrand

Zeker 15 vrachtwagens zijn afgelopen nacht uitgebrand op een industrieterrein in Asse. Ze waren van hetzelfde bedrijf. De bouwfirma vermoedt dat in totaal 30 trucks total loss zijn en dat de brand is aangestoken.

Omstreeks 1 uur afgelopen nacht liep bij de brandweer de eerste melding binnen van de brand op het industrieterrein in Mollem, deelgemeente van Asse in Vlaams-Brabant. Tot half acht vanochtend was de brandweer in de weer. Minstens 20 trucks van bouwbedrijf Carro-Bel zijn volledig uitgebrand. Van gewonden is (in elk geval voorlopig) geen sprake. De vrachtwagens zelf worden nog verder uitgepluisd.

Het parket onderzoekt de opmerkelijke brand op de site in Mollem. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten.

De rookpluimen waren van ver te zien. Foto: jvi

Aan VTM Nieuws vertelde een medewerker van het bedrijf dat er sprake zou zijn van drie brandhaarden, hij is er dan ook van overtuigd dat de brand is aangestoken. Hij telde 30 vrachtwagens die in vlammen zouden zijn opgegaan. Hij sprak van een totale ravage, ‘een drama voor 120 gezinnen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden getroffen’.