Clash in Genk tussen Afghaanse asielzoekers en groep jongeren met Turkse roots: 2 personen neergestoken

In Genk kwam het gisteravond tot een vechtpartij tussen asielzoekers uit het opvangcentrum van Lanaken en jongeren met Turkse roots. Twee personen werden neergestoken, één van hen was een tijd in levensgevaar.

De avond van kerstdag was bezwaarlijk vredig te noemen in het centrum van Genk. 19 personen werden gearresteerd na een confrontatie tussen tientallen jongeren. De ene groep - een veertigtal jonge asielzoekers van Afghaanse origine - raakte slaags met een groep jongeren met Turkse roots. De clash ontaardde in twee steekpartijen. Ter hoogte van het station werd een 18-jarige jongeman uit Genk aangevallen met een mes. Hij raakte lichtgewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Dat betekende niet het einde van de vechtpartij. Nadat de twee groepen uit elkaar stoven, kwam het tot een nieuwe conformatie verderop. Opnieuw werd een 18-jarige jongeman uit Genk neergestoken, hij raakte zwaargewond. Hij verkeerde een tijd in levensgevaar.

De lokale politie kwam - met ondersteuning van drones - massaal ter plaatse en kon 19 personen in de boeien slaan. Het gaat om jongemannen tussen 15 en 25 jaar, die in het opvangcentrum in Lanaken verblijven. 18 van hen mochten na identificatie en ondervraging beschikken. Een 17-jarige wordt nog verder verhoord. Het parket van Limburg zal over zijn mogelijke aanhouding beslissen.

Wat de ruzie heeft uitgelokt en hoe het zo kon escaleren, is nog niet bekend.