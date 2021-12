In de nacht van zaterdag op zondag is een wolf gespot op de Noorderlaan in de Antwerpse haven. Dat meldt Welkom Wolf met spectaculaire videobeelden. Omdat de wolf opdook in de buurt van Tabaknatie Asterix, heeft hij de roepnaam ‘Astrix’ gekregen. ‘Het geeft nog maar eens aan dat zwervende wolven werkelijk overal kunnen opduiken tijdens hun stresserende zoektocht naar een eigen leefgebied’, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Dat wolf Klaas(je) het na een maand aanwezigheid aardig naar zijn of haar zin lijkt te hebben op en rondom de Kalmthoutse Heide, was eerder al bekend, maar vannacht zorgde een nieuwe zwervende wolf voor nog meer spectaculair kerstnieuws.

Afgelopen nacht om 3.31u ontving Welkom Wolf een spectaculaire melding met videobewijs van een wolf die rustig over de Noorderlaan in de Antwerpse haven draaft terwijl de stad ligt te slapen. Bijna twee uur later, om 5.15u werd hetzelfde dier opnieuw gemeld in de haven.

Omdat de wolf vannacht opdook bij Tabaknatie Asterix, lijkt hij zelf zijn roepnaam te hebben gekozen. ‘Met de kleine invasie van zwervende wolven die we momenteel meemaken, is het wel handig als we Asterix met een roepnaam van Klaas(je) kunnen onderscheiden’, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. ‘Asterix suggereert een mannetje, maar aan het formaat van deze wolf te oordelen, is de kans niet groot dat we ons vergissen.’

Afkomstig uit Nederland

‘Het is momenteel onduidelijk hoeveel wolven de voorbije maand de provincie Antwerpen hebben bezocht. Het zijn er minstens twee en maximaal vier, maar de puzzel zal pas kunnen gelegd worden als het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de Nederlandse tegenhanger BIJ12 alle DNA-stalen, die ze hebben verzameld op prooien of uitwerpselen, hebben onderzocht’, legt Loos uit.

Op basis van uiterlijke kenmerken is Welkom Wolf vrijwel zeker van dat de nieuwe wolf dezelfde is als degene die vorige week werd gefilmd in Steenbergen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en vorig weekend heel het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland doorkruiste. ‘Nog maar een week geleden botste deze wolf op de duinen aan de Noordzee, vannacht liep hij zich dan weer vast in de Antwerpse haven.’

‘Het geeft nog maar eens aan dat zwervende wolven werkelijk overal kunnen opduiken tijdens hun stresserende zoektocht naar een eigen leefgebied. Die zoektocht ondernemen ze ergens tussen hun eerste en hun tweede verjaardag’, aldus Loos.



Mocht de wolf nog in het havengebied aanwezig zijn, dan zal hij in deze dichtbebouwde omgeving niet lang onder de radar kunnen blijven. Welkom Wolf vraagt waarnemers om hen onmiddellijk te verwittigen via 0495-32 53 30 of wolven@landschapvzw.be.