Overzicht | deze verstrengde coronamaatregelen gaan vandaag in

Het Overlegcomité besliste woensdag om een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus opnieuw te verstrengen. Er is sindsdien veel gezegd en geschreven over die beslissing, maar één ding is zeker: vanaf zondagochtend zijn ze nu eenmaal van kracht. Wat was er nu weer beslist? Een overzicht.

Eerst dit: de al bestaande regels waar het Overlegcomité op 3 december over besliste – zoals bijvoorbeeld de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar, de verplichting om te telewerken (met maximaal één terugkeermoment), of het verplichte sluitingsuur voor de horeca om 23 uur – blijven uiteraard ook gelden. Maar daar komen vanaf vandaag dus ook bij:

Verbod op indoor evenementen en activiteiten

Alle massa-evenementen binnen zijn verboden. Dat geldt ook voor kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, en congressen die binnen worden georganiseerd. Ook de binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector worden gesloten. Ook bioscopen, bowlingzalen, lasergames, escaperooms, paintball-, snooker-, darts- en biljartzaken, indoor trampolineparken, casino’s, speelautomatenhallen, en wedkantoren moeten de deuren sluiten.

Er geldt enkel een uitzondering voor:

Bibliotheken, spelotheken en mediatheken

Musea

Georganiseerde activiteiten gericht op kwetsbare groepen, ‘met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten omkaderd door professionelen’

Feest- en receptiezalen, maar enkel voor huwelijken en begrafenissen

Wellnesscentra, inclusief sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoommachines en hammams

Ook de sportieve sector blijft geopend, inclusief fitness, zwembaden en ijspistes. Maar recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden moeten dan weer wel sluiten, net als de binnenruimtes van pretparken en dierentuinen. Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen.

Foto: Belga

Strengere regels voor evenementen buiten

Voor evenementen buiten gelden er strengere regels:

Er is voortaan een verbod op het gebruik van tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers

Er mag nog maximaal één bezoeker per 4 vierkante meter toegelaten worden

Voor evenementen met meer dan 100 bezoekers moet een eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen voorzien worden

Bij alle sportwedstrijden – zowel binnen als buiten, zowel profs als amateurs – is publiek verboden. Elke deelnemer tot en met zeventien jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding kan wel vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Foto: Isosport

Veilig winkelen

Winkelen kan enkel nog met maximaal twee personen (met een uitzondering voor minderjarigen uit het eigen huishouden). Per 10 vierkante meter winkeloppervlak is één bezoeker toegestaan, en tussen de winkelende gezelschappen moet een afstand van 1,5 m gewaarborgd worden. Indien het winkeloppervlak groter is dan 400 vierkante meter moet er ook een gepaste toegangscontrole zijn.

Ook bezoekers van markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, ‘mogen maximaal per twee ontvangen worden’.

Foto: Robin Utrecht

Aanbevelingen

Het Overlegcomité besliste om niet opnieuw zogeheten ‘contactbubbels’ in te voeren, maar beveelt wel aan om ‘ook tijdens de Kerstperiode het aantal contacten te blijven beperken’, en moedigt het gebruik van zelftesten aan. ‘Ventileer binnenruimtes en draag een mondmasker. Voel je je ziek? Blijf dan thuis’, klink het.

Voor kwetsbare personen wordt ook het gebruik van FFP2-maskers aangeraden. ‘Recente wetenschappelijke studies lijken aan te tonen dat de omikronvariant langer in de lucht blijft hangen dan eerdere varianten’, klinkt het namelijk.

Foto: Fotografie George Burggraaff / Hollandse Hoogte

Twee vaccinatiecampagnes

Verder rekent het Overlegcomité ook op vaccinatiecampagnes om de vierde golf te bedwingen. Ten eerste natuurlijk de al lopende campagne voor de boosterprik bij volwassenen, die met name een extra bescherming tegen de omikronvariant moeten bieden. Tegen eind januari zou elke volwassen Belg die dat wil een boosterprik gekregen moeten hebben.

Ten tweede rekent men ook op de vaccinatiecampagne bij kinderen van 5 tot 11 jaar oud. Die moet ‘zo snel mogelijk’ van start gaan, vermoedelijk wordt dat begin januari.

Foto: Jan Van der Perre

Deze maatregelen gaan vanaf zondagochtend in, en gelden – net als de bestaande maatregelen – al zeker tot en met 28 januari 2022. Het Overlegcomité zal de epidemiologische situatie opnieuw beoordelen in de eerste helft van januari.