In Luik is zaterdagochtend een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding.

De bestuurder van het voertuig pleegde vluchtmisdrijf, zegt het Luikse parket. De aanrijding gebeurde in de Saint-Nicolasstraat in Luik. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Zaterdagavond was de politie nog steeds op zoek naar de autobestuurder.