Brusselse burgemeesters willen geen politie sturen naar protesterende cultuurhuizen

Morgen moet de cultuursector opnieuw de deuren sluiten, maar uit protest zullen verschillende bioscopen en theaters toch niet op slot gaan. In Brussel krijgen ze steun van onder andere burgemeesters Dillès en Douleridis. Dat schrijven Bruzz en RTL.

In Brussel hebben de bioscopen Cinema Galeries, Kinograph, Cinema Palace en Vendôme beslist om de maatregelen die het Overlegcomité heeft opgelegd te negeren. ‘Wij hebben geen tijd om de bioscopen te controleren’, zegt woordvoerster van politie Brussel Hoofdstad Elsene Ilse Van de keere. ‘We moeten ook al de betoging van de cultuursector in goede banen leiden’, voegt ze nog toe.

Ook de burgemeesters van Elsene en Ukkel, Christos Doulkeridis en Boris Dilliès, zeggen dat ze geen politiewagens zullen sturen naar cultuur- of bioscoopzalen die open blijven. ‘Het Overlegcomité maakte een symbolische vergissing. Daar ga ik geen vergissing aan toevoegen’, zei Doulkeridis aan RTL. ‘Ik ga de politie niet naar dit soort plaatsen sturen om ze te controleren.’

In RTL zei de voorzitter van het college van procureur-generaals Ignacio de la Serna: ‘Er zijn zoveel andere echte criminele fenomenen die meer prioritair zijn. We gaan de politie niet vragen om de wacht te houden voor theaterzalen of om systematisch pv’s op te stellen.’

Het Overlegcomité besliste woensdag om vanaf zondag 26 december een verbod in te voeren op binnenevenementen, waaronder cultuur- en theatervoorstellingen en bioscoopvertoningen. Uit protest komt de cultuursector morgen, zondag, op straat en verschillende bioscopen en theaters hebben aangekondigd dat ze de nieuwe regels niet zullen volgen.

‘Het maximumaantal toeschouwers blijft beperkt tot tweehonderd en de andere maatregelen moeten gevolgd worden’, verduidelijkt burgemeester van Ukkel Boris Dilliès (MR) nog. ‘Ik roep niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ik ga ook geen combi’s sturen.’

De onvrede is zowel in de culturele sector als bij sommige experts groot. Epidemioloog Marius Gilbert barstte zelfs bijna in tranen uit na het Overlegcomité. Ook Steven Van Gucht en Marc Van Ranst lieten optekenen dat ze de sluiting van de cultuursector niet begrijpen. Maar minister Vandenbroucke zegt dat hij iedereen nog in de ogen kan kijken en dat ook zal doen.

‘Het zijn wij, de politici, die verantwoordelijk zijn. Ik verstop me nooit achter de experts. De experts geven advies. Ze hadden gezegd dat er niets moest dichtgaan, behalve in het geval van slechte cijfers. Bij slechte cijfers pleitten ze voor volledige sluitingen van een hele serie sectoren. Wij hebben noch het ene, noch het andere gedaan’, aldus Vandenbroucke.

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) gaf al aan dat hij hoopt op versoepelingen in januari. ‘We hopen dat het van heel korte duur is’, zei hij vrijdag op VTM Nieuws.