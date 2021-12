Queen openhartig over gemis Philip in kersttoespraak

Koningin Elizabeth heeft zaterdag in haar kersttoespraak gesproken over haar in april overleden echtgenoot prins Philip. De 95-jarige Britse vorstin was openhartig over het gemis dat zij en haar familie voelen. Op het terrein van Windsor Castle is een gewapende jongeman opgepakt die zaterdagmorgen probeerde in te breken in het kasteel, zo heeft de Britse krant The Independant gemeld.

Voordat ze haar boodschap vanuit Windsor Castle begon, waren foto’s en video’s van Philip te zien. Elizabeth noemde hem haar ‘steun en toeverlaat’. Het was de eerste keer dat ze haar kersttoespraak hield zonder haar man aan haar zijde. Prins Philip overleed op 9 april 2021, op 99-jarige leeftijd.

‘Ook al is het voor velen een tijd van vreugde, het kan voor sommigen die geliefden hebben verloren een zware tijd zijn. Dat begrijp ik dit jaar maar al te goed’, zei de koningin.

De vorstin sprak voor haar doen opmerkelijk persoonlijk. Ze zei dat in de maanden na het overlijden van de prins de koninklijke familie veel steun heeft gehad aan alle eerbetonen. Het hielp dat Philip overal op de wereld zo geliefd was, aldus Elizabeth, die redenen opsomde waarom dat zo was. ‘Die ondeugende twinkeling in zijn ogen was op het einde nog steeds dezelfde als op het moment dat ik hem voor het eerst zag.’

Gewapende man opgepakt

Op het terrein van Windsor Castle is een gewapende jongeman opgepakt die zaterdagmorgen probeerde in te breken in het kasteel, zo heeft de Britse krant The Independant gemeld. Volgens het bericht op de website van de krant gaat het om een 19-jarige man uit Southampton.

Koningin Elizabeth viert momenteel Kerstmis op Windsor Castle met prins Charles en zijn echtgenote Camilla. ‘Leden van de koninklijke familie werden op de hoogte gebracht van het incident’, deelde hoofdinspecteur Rebecca Mears mee.