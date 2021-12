De hertogin van Cambridge heeft vriend en vijand verbaasd op kerstavond door piano te spelen tijdens het koninklijk kerstconcert in Westminster Abbey. Kate Middleton bracht er samen met zanger Tom Walker zijn nummer ‘For those who can’t be here’. ‘Het idee om mij te begeleiden op piano kwam van de hertogin zelf’, aldus de zanger. ‘Ze was nerveus, maar heeft het fantastisch gedaan.’