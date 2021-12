Paus roept op tot ‘dialoog’, tegenover neiging om ‘op zichzelf terug te plooien’

Paus Franciscus heeft zaterdag bij zijn traditionele Kerstboodschap vanop een uitgeregend Sint-Pietersplein in Vaticaanstad opgeroepen tot ‘dialoog’, tegenover de neiging om ‘op zichzelf terug te plooien’. De 85-jarige kerkvorst stond traditioneel ook stil bij de grote conflicten in de wereld. ‘Ze lijken nooit te eindigen, en we zien ze nog nauwelijks.’