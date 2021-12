Zware gasontploffing in Essen nadat man sigaret opsteekt in badkamer

Bij een zware gasontploffing in een woning in Essen zijn zaterdagochtend twee bewoners gewond geraakt. Het koppel liepen brandwonden op, één van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een accidentele ontploffing, ‘maar dat wordt nog onderzocht’, zegt Patrick De Smedt van politiezone Grens.

Rond 8.15 uur heeft een zware gasontploffing plaatsgevonden in een chalet, een weekendzone-woning, langs de Ericalaan in Essen. ‘In de woning waren twee bewoners aanwezig’, vertelt Patrick De Smedt van politiezone Grens. ‘Vermoedelijk is er een lek ontstaan in de gastank naast de woning, wat leidde tot een serieuze gasophoping.’

Volgens de politie zou het gaan om een accidentele ontploffing, ‘maar dat wordt nog onderzocht’, vult De Smedt aan. ‘De man, 32 jaar, was rond acht uur opgestaan en heeft in de badkamer een sigaret opgestoken, waarna het tot een ontploffing is gekomen.’

De man liep zware brandwonden op. Hij werd door de buren opgevangen en in een bad met lauw water gelegd in afwachting van de hulpdiensten. De dertiger is naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht, hij verkeert niet in levensgevaar. De 29-jarige vrouw, die nog lag te slapen, liep lichte brandwonden op.

Onbewoonbaar

Door de ontploffing zijn de ramen van de woning gesprongen. De woning is onbewoonbaar verklaard. De politie is nog volop op zoek naar tijdelijke opvang voor de twee bewoners.

In de woning worden nog steeds hoge gaswaarden gemeten. In de technische ruimte is de brand opnieuw kort opgeflakkerd. De brandweer heeft besloten de kelder en kruipruimte van de woning onder water te zetten om zo het gas te verdrijven.