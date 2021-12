Hevige rook bij bedrijfsbrand Gent, politie vraagt ramen en deuren gesloten te houden

In Gent is zaterdagochtend een zware brand uitgebroken in het verpakkingsbedrijf Tropack langs de Antwerpsesteenweg. De brand woedt bijzonder hevig en is daardoor heel moeilijk te bestrijden. Door de hevige rookontwikkeling vragen politie en brandweer aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand brak uit omstreeks 4.45 uur zaterdagochtend, meldt de lokale politie. Het gaat om een loods van 2.500 vierkante meter. ‘Door de enorme hitte in de loods is het niet mogelijk om mensen naar binnen te sturen’, zegt Bjorn Brion woordvoerder van de Gentse brandweer. ‘Ook een brandhaard konden we nog niet bepalen.’ De brand moet vanop afstand geblust worden, wat het werk bemoeilijkt. De brandweer kwam aanzetten met zwaar pompmateriaal.

Slachtoffers zouden er niet zijn, maar de brand veroorzaakt wel een hevige rookontwikkeling. De windt drijft de rookpluim richting de R4. Politie en brandweer vragen dan ook met aandrang aan de inwoners van Sint-Amandsberg, Oostakker en Lochristi om ramen en deuren goed gesloten te houden.