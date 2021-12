Nainggolan en Haroun al out met corona bij Antwerp, dat match wil uitstellen

Voetbalclub Antwerp leeft gehavend toe naar zijn laatste wedstrijd van 2021. Het moet meerdere basisspelers missen en het probeert de match in Kortrijk nog te laten uitstellen.

Nadat eerder Ally Samatta positief had getest, vielen nu al zeker Radja Nainggolan en Faris Haroun in volle feestdagen uit met corona. Er is sprake van nog meer besmettingen, waardoor de club geïnformeerd heeft om de match van zondagnamiddag op KV Kortrijk te laten uitstellen. Los van Covid is Ritchie De Laet geschorst na een vijfde gele kaart.

Alle voetbalwedstrijden moeten overigens sowieso zonder publiek worden afgewerkt, zo werd eerder deze week beslist op het Overlegcomité.