Minister Vandenbroucke verdedigt sluiting cultuursector en zet deur op een kier voor versoepelingen in januari

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) verdedigt de felle aanpak van de cultuursector, tegen alle adviezen in. ‘Ik verstop me nooit achter de experts’, zegt hij in een interview met het Franstalige magazine Moustique. Tegelijk zet hij de deur alweer open voor versoepelingen, ‘als de cijfers het toelaten’.

De onvrede is groot. In de culturele sector zelf, maar ook bij sommige experts. Epidemioloog Marius Gilbert barstte zelfs bijna in tranen uit na het Overlegcomité. Maar Vandenbroucke zegt dat hij iedereen nog in de ogen kan kijken en dat ook zal doen.

‘Het zijn wij, de politici, die verantwoordelijk zijn. Ik verstop me nooit achter de experts. De experts geven advies. Ze hadden gezegd dat er niets moest dichtgaan, behalve in het geval van slechte cijfers. Bij slechte cijfers pleitten ze voor volledige sluitingen van een hele serie sectoren. Wij hebben noch het ene, noch het andere gedaan’, aldus Vandenbroucke.

Snel versoepelen

Hij wijst erop dat de maatregelen ook snel weer kunnen worden teruggedraaid. ‘Als er een positieve evolutie is in de cijfers, ben ik bereid om snel te herbekijken wat we hebben beslist voor de cultuur’, zei hij. Maar als die evolutie er niet is, dan moeten we rekening houden met bijkomende maatregelen, luidt het nog.

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) gaf al aan dat hij hoopt op versoepelingen in januari. ‘We hopen dat het van heel korte duur is’, zei hij vrijdag op VTM Nieuws.