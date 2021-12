Weerbericht | Grijze en regenachtige kerst met eventueel een tijdelijk sneeuwlaagje

Kerstmis start met regen, met in het uiterste noorden van België kans op winterse neerslag. Daar kan eventueel een tijdelijk sneeuwlaagje ontstaan.

In de namiddag wordt het droger. De maxima worden ’s ochtends vroeg genoteerd en schommelen tussen 2 graden in het uiterste noorden en 7 graden langs de Franse grens. Dat verwacht het KMI.

Zaterdagavond is het overwegend zwaarbewolkt met enkele lokale buitjes, maar meestal droog weer. Tegen zondagochtend bereikt een nieuwe regenzone het land, maar op de meeste plaatsen is het nog overwegend droog. De minima schommelen tussen -1 graad in de Noorderkempen, +1 à +2 graden in het centrum en 3 à 5 graden langs de Franse grens.

Zondag wordt het vaak bewolkt met perioden van regen. In de loop van de dag zou het vanaf het zuidwesten wel wat droger kunnen worden. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen.

Maandag wordt wisselend tot vaak zwaarbewolkt. De grootste kans op opklaringen is voor het noordoosten van het land, waar het mogelijk gedurende een groot deel van de dag droog blijft. Langs de Franse grens worden meer wolken en wordt ook regen verwacht. Het wordt zacht bij maxima van 5 tot 10 graden.

Dinsdag zijn er veel wolken met perioden van regen en soms enkele opklaringen. We halen maxima van 7 tot 11 graden. Woensdag wordt zwaarbewolkt met regen. De maxima schommelen tussen 10 en 13 graden.