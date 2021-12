Zuid-Afrika woest om veiling sleutel van celdeur Nelson Mandela

De geplande veiling van de sleutel van een cel waar Nelson Mandela in heeft vastgezeten, leidt tot verontwaardigde reacties. Zuid-Afrika noemt het onbegrijpelijk dat veilinghuis Guernsey’s meewerkt aan de verkoop van het historische voorwerp.

De sleutel is het pronkstuk van een veiling die op 28 januari moet plaatsvinden. Het voorwerp wordt naar verluidt verkocht door een voormalige gevangenisbewaker, Christo Brand. Het gaat om de sleutel van een gevangeniscel op Robbeneiland, waar Mandela jarenlang is vastgehouden.

Zuid-Afrika reageerde woest op de geplande veiling door het in New York gevestigde Guernsey’s. Minister van Cultuur Nathi Mthethwa zei dat het veilinghuis “duidelijk op de hoogte is van de pijnlijke geschiedenis van ons land en de symbolische waarde van de sleutel”. Hij stelde dat het voorwerp eigendom is van het Zuid-Afrikaanse volk en niet van particulieren.

Oud-president Mandela wordt in Zuid-Afrika gezien als nationale held. Hij verzette zich als activist tegen het apartheidsregime in zijn land, waar aan rassenscheiding werd gedaan. Mandela overleed in 2013 op 95-jarige leeftijd.