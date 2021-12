Ook los van corona en klimaat was 2021 een uiterst woelig jaar. In Afghanistan keerde de taliban als uit het niets terug van nooit echt weggeweest. Her en der, tot in de VS toe, werd de democratie uitgedaagd, soms gewoon opzij geschoven. De Syrische burgeroorlog, nagenoeg helemaal uit het nieuws verdwenen, ging zijn tiende jaar in. En wat is Poetin van plan met Oekraïne?