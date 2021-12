Duitse topviroloog wil 1G als nieuwe maatregelen niet werken: ‘Omikron herschrijft de regels’

Omdat de wereld voorlopig nog niet van het coronavirus af is, pleit de Duitse viroloog Christian Drosten vrijdag voor de invoering van een 1G-maatregel: alleen toegang voor wie geboosterd is.

Dat zegt hij vrijdag in een interview met de Süddeutsche Zeitung. Volgens Drosten is het coronavirus met de omikronvariant hard op weg endemisch te worden, wat wil zeggen dat het een ziekte is die onder de lokale bevolking rond zal blijven gaan, zoals bijvoorbeeld de griep.

Drosten, tevens directeur van het Instituut voor Virologie van het Charité-ziekenhuis in Berlijn, denkt dat er nog twee besmettingsgolven zullen komen voordat het coronavirus de endemische status heeft bereikt. ‘Van Kerstmis tot Pasen zullen veel mensen opnieuw besmet zijn’ voorspelt hij tegen de krant. ‘Dan volgt er een relaxte zomer. En dan komt er in het najaar weer een infectiegolf, waarvoor waarschijnlijk weer een boosterprik nodig is om deze onder controle te houden. Daarna kun je zeggen: de endemische fase is bereikt.’

Dat is volgens de Duitse viroloog op zich een goede zaak, ‘maar tot die tijd wordt het zwaar en zullen we voor grote uitdagingen komen te staan’. Hij pleit daarom voor de invoering van een 1G-maatregel, wat betekent dat alleen mensen die een boosterprik hebben gehad toegang krijgen tot bijvoorbeeld musea, vrijetijdscentra en veel winkels.

In Duitsland geldt sinds een paar weken de 2G-regel, waarbij alleen mensen die gevaccineerd of genezen zijn toegang krijgen en wie niet is gevaccineerd een negatief testresultaat nodig heeft om bijvoorbeeld naar het werk of met de trein te mogen.

Lockdown light

Met ingang van 28 december worden de coronamaatregelen in Duitsland aangescherpt om een nieuwe golf coronabesmettingen te voorkomen. Er komt een zogeheten ‘lockdown light’, waarbij gevaccineerden met maximaal tien mensen van 15 jaar en ouder bijeen mogen komen, zowel binnen als buiten. Voor ongevaccineerden golden al strenge contactregels.

Als deze nieuwe maatregelen niet helpen, moet de Duitse overheid een 1G-systeem overwegen, vindt Drosten.‘Bij de deltavariant was 2G of 3G misschien voldoende, maar nu herschrijft omikron de regels.’