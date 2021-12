Opnieuw recordaantal elektronische betalingen in aanloop naar kerst

Na minder dan een week is het vorige record van het aantal elektronische betaaltransacties alweer verbroken. Afgelopen zaterdag telde Worldline 11,413 miljoen transacties, donderdag waren er dat 11,840 miljoen, een nieuw record voor ons land.

Dat maakte het bedrijf dat instaat voor het elektronische betaalverkeer bekend. De elektronische betalingen gebeurden zowel in de winkels als online.

Vrijdagmorgen was er dan weer een recordaantal transacties per minuut: omstreeks 11.30 uur werd een piek van 22.963 transacties gemeten. Het vorige record dateert van afgelopen zaterdag, omstreeks 11.42 uur (20.743 betalingen per minuut).