Vijfde vrouw beschuldigt Sex and the city-acteur Chris Noth van seksueel misbruik

Het aantal vrouwen dat Sex and the City-acteur Chris Noth beschuldigt van seksueel misbruik is opgelopen naar vijf. Singer-songwriter Lisa Gentile zegt in 2002 door Noth bij haar thuis belaagd te zijn.

Dat liet de vrouw donderdag weten op een persconferentie, schrijft de Hollywood Reporter. De 67-jarige acteur zou Gentile destijds in haar appartement in New York tegen haar zin hebben gezoend en aan haar borsten hebben gezeten. Toen de vrouw tegenstribbelde zou Noth tegen haar geschreeuwd hebben en vervolgens woedend haar woning uit gestormd zijn.

De dag na het voorval zou de acteur haar gebeld hebben en gezegd hebben dat ze het nooit aan iemand mocht vertellen. Als ze dit wel zou doen zou hij haar carrière kapotmaken door haar in de muziekwereld een slechte naam te bezorgen. ’Ik was bang om met dit verhaal naar buiten te komen vanwege de macht van Noth en zijn dreigementen om mijn carrière te ruïneren’, aldus Gentile.

Eerder deze maand beschuldigden twee vrouwen Noth al van verkrachting, later kwamen daar nog twee vrouwen bij die zeggen seksueel misbruikt te zijn door de acteur. Noth werd wereldwijd bekend als Mr. Big in Sex and the City. Hij speelde tegenwoordig een rol in de Amerikaanse dramaserie The Equalizer, maar daar werd hij afgelopen week na de beschuldigingen ontslagen. Ook ging een advertentieovereenkomst met een fitnessmerk niet door en wees het agentschap dat hem vertegenwoordigt hem de deur. Zijn huwelijk zou door de beschuldigingen aan een zijden draadje hangen. Noth is al twintig jaar samen met actrice Tara Lynn Wilson.

Noth ontkent alle aantijgingen. ‘De beschuldigingen tegen mij die zijn geuit door individuen die ik jaren, zelfs decennia geleden heb ontmoet, zijn categorisch onjuist’, zegt hij tegen de Hollywood Reporter. ‘Deze verhalen kunnen van 30 jaar geleden of 30 dagen geleden zijn - nee betekent altijd nee - dat is een grens die ik niet heb overschreden. Ik weet niet waarom deze verhalen nu opduiken, maar ik weet wel: ik heb deze vrouwen niet misbruikt.’