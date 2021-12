Kim Clijsters trekt wellicht niet naar Australië. Ook al zou ze, als ze dat zou willen, een wildcard voor de hoofdtabel van de Australian Open kunnen krijgen.

Er zijn al zes wildcards bij de vrouwen uitgedeeld – die gaan naar oudgediende Sam Stosur, Storm Sanders, Dario Saville, Maddison Inglis, Dianne Parry en Robin Anderson. Er zijn nog twee wildcards beschikbaar.

Tot nog toe staat Clijsters ook niet op de lijst van de voorbereidingstoernooien voor de eerste grand slam van het jaar, waarvan sommige al over een dikke week beginnen. Op 17 januari begint de Australian Open.

Verwacht wordt dat ze niet zal afzakken naar Australië – een lange reis, een aantal weken weg van de familie, het risico op coronabesmetting door te reizen – maar in Amerika, waar ze woont, zal blijven.

Vorig jaar miste ze de Australian Open, omdat ze op de sukkel was met haar knie en moest worden geopereerd. Na haar laatste officiële wedstrijd dit jaar, begin oktober in Indian Wells, gaf ze aan dat zeker nog komend seizoen een vervolg wil breien aan de Kimback. Een optie is dat ze haar eerste grote toernooi van het komende tennisseizoen in haar tweede thuisland is, namelijk Indian Wells, dat volgend jaar weer zoals normaal begin maart is gepland. In het Amerikaanse tennisparadijsje tussen de palmbomen speelde ze een maand geleden nog de World Team Tennis-competitie, een ploegentoernooi met kortere wedstrijden.

Bij de mannen krijgt Andy Murray, generatiegenoot van Clijsters en helemaal terug na aanslepende blessures, een wildcard voor de Australian Open.