Zwaar gevallen Amy Pieters wordt in Spaans ziekenhuis in kunstmatige coma gehouden

Amy Pieters wordt de volgende dagen in het ziekenhuis van Alicante in een kunstmatige coma gehouden. Donderdag werd de 30-jarige Nederlandse kampioene van Team SD Worx aan het hoofd geopereerd na een zware val eerder op de dag in de buurt van Calpe.

In een communiqué van haar werkgever staat dat de Spaanse artsen pas een inschatting kunnen maken van de eventuele schade eenmaal Pieters ontwaakt is. De dochter van ex-prof Pieter viel tijdens de laatste training van de stage met de Nederlandse baanploeg. Ze werd met een traumahelikopter overgevlogen van de buurt van Calpe naar het ziekenhuis in Alicante om daar een spoedoperatie te ondergaan die de druk op haar hoofd moest wegnemen.

Na het eerste winterkamp met haar ploeg in dezelfde regio, was ze aan de Costa Blanca gebleven in het vooruitzicht van de nationale kampioenschappen die volgende week worden gehouden. Het team benadrukt dat er geen verdere mededelingen over het ongeval worden gedaan en vraagt iedereen om de privacy van de betrokkenen te respecteren. Volgens de KNWU kwam de Zwanenburgse ten val na een botsing binnen de baanploeg waarna ze het bewustzijn verloor.

‘Uiteraard is iedereen binnen Team SD Worx momenteel in gedachten bij Amy en haar naasten’. ‘Als je zo’n bericht binnen krijgt, zijn de zorgen natuurlijk groot’, liet ploegleider Danny Stam in De Telegraaf optekenen. ‘Fingers crossed.’

Haar familie is ondertussen naar Alicante afgereisd. De andere baanrenners kwamen zoals voorzien naar huis. Bondscoach Fulco van Gullik bleef na het ongeval achter in Spanje, samen met nog enkele mensen.

Pieters won dit jaar nog Danilith Nokere Koerse en is regerend Nederlands kampioen op de weg. Naast twee wereldtitels met Wild in de koppelkoers op de baan bevat haar palmares onder andere ook nog winst in de Omloop Het Nieuwsblad en goud in de gemengde tijdritrelay met Oranje twee jaar geleden.