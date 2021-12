Door de ‘voortdurend veranderende situatie’ moeten we ‘met vallen en opstaan’ een uitweg uit de coronacrisis zoeken. Dat zegt koning Filip in zijn jaarlijkse kerstboodschap. Tegelijk roept hij op het hoofd niet te laten hangen ‘Laten we niet bang zijn voor de toekomst. Laten we ze met vertrouwen tegemoetgaan.’

Net als in de vorige kerstboodschap van de koning stond ook deze keer de coronacrisis centraal. In 2020 klonk het nog dat ‘dit weldra voorbij is’, ditmaal merkt de vorst op dat ‘er maar geen einde lijkt te komen aan deze crisis’. ‘Daardoor worden we soms ongeduldig, ontmoedigd, geërgerd. Dat is begrijpelijk.’

Maar toch ziet hij vooruitgang: ‘Dankzij de dagelijkse inspanningen van eenieder van u blijft ons land draaien.’ Ook de coronamaatregelen dragen daartoe bij, stelt hij, al geeft Filip toe dat dit gebeurt ‘met vallen en opstaan’. De opname van de kerstboodschap dateert overigens al van 21 december, nog voordat het Overlegcomité de jongste verstrengingen voor de cultuursector en grote bijeenkomsten oplegde.

De vorst wijst ook op andere uitdagingen, zoals de klimaatverandering en de natuurrampen die deze zomer ook ons land hebben geteisterd. ‘De huidige uitdagingen gaan ons allemaal aan, over de grenzen heen, en ze zijn onderling verbonden.’

‘Veel ontsnapt aan onze controle’

Alles samen spreekt Filip dan ook over ‘een tijd die onze levenswijze fundamenteel in vraag stelt’. Hij beseft dat er veel onduidelijk blijft. ‘Onze zekerheden blijken broos te zijn. We zijn er ons hoe langer hoe meer van bewust dat veel aan onze controle ontsnapt. (...) We zullen hier niet uit geraken door alles te willen beheersen. We zullen hier ook niet uit geraken als we elkaar wantrouwen, als we verdeeld zijn.’

In plaats daarvan moeten we ‘tonen dat we het vertrouwen van de anderen waard zijn’ door ‘verantwoordelijke daden’ te stellen. ‘We zullen de huidige moeilijkheden samen overwinnen, dankzij onze onderlinge banden, waarvan we de waarde hebben herontdekt. Laten we niet bang zijn voor de toekomst. Laten we ze met vertrouwen tegemoetgaan.’