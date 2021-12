Meisje (14) per ongeluk doodgeschoten door politie in Los Angeles

Een 14-jarig meisje is donderdag in Los Angeles overleden, nadat ze per ongeluk werd geraakt door een politiekogel. Agenten schoten op een gewapende man in een kledingwinkel, het meisje stond in een pashokje, toen ze getroffen werd door een kogel die door de muur heen kwam.

De Los Angeles Timesschrijft dat de gewapende man ook doodgeschoten is door de politie. Hij zou in de winkel een vrouw hebben willen aanvallen met een ‘dodelijk wapen’, volgens zou lokale media gaat het om een kettingzaag.

Bij het incident raakte ook een vrouw gewond, waarschijnlijk de moeder van het meisje. Hoe het met haar gaat is niet bekend.

Het meisje was met haar moeder in de winkel om jurken te passen voor haar aanstaande verjaardagsfeest, toen de politie het vuur opende op de man. Daarbij werd een muur achter de verdachte geraakt, waarachter het pashokje zat waar het meisje in stond. Zeker één kogel boorde zich door de muur en raakte het meisje fataal.

Een korpschef noemde het voorval donderdagavond ‘hartverscheurend en tragisch’. Waarom de verdachte man door de politie beschoten werd is niet duidelijk. De lokale politie onderzoekt met behulp van videobeelden van de beveiligingscamera’s in de winkel hoe het incident heeft kunnen gebeuren.