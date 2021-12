Herontdek tien van onze beste verhalen over klimaat en milieu

Het westen van Canada kreunde deze zomer onder een hittekoepel, met temperaturen tot vijftig graden. Hetzelfde gebied werd in november getroffen door zware overstromingen. Extremer weer is een gevolg van de klimaatverandering, waarschuwen wetenschappers al langer. Dat ook ons land daar niet aan ontsnapt, bewees de dramatische waterbom boven Wallonië. Krijgt de mens die opwarming nog gekeerd? Was de Klimaattop van Glasgow een maat voor niets? Herlees hieronder tien van onze beste verhalen over klimaat en milieu.