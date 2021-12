Herontdek tien van onze beste buitenlandverhalen

Nauwelijks hadden de Amerikaanse troepen zich teruggetrokken, of de taliban liepen Kaboel onder de voet. Twintig jaar oorlog heeft alleen verliezers opgeleverd, opnieuw is de Westerse illusie doorprikt dat met geweld de democratie kan worden geëxporteerd. Ook in Myanmar, Ethiopië, Gaza, Jemen of Syrië bleef oorlog woeden zonder winnaars. En zelfs waar de oorlog koud is, is de prijs hoog. Herlees hieronder tien van onze beste verhalen over een wereld in brand.