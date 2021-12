Van Gucht: ‘Al 41 procent coronabesmettingen veroorzaakt door omikron’

Zo’n 41 procent van de besmettingen in België wordt inmiddels veroorzaakt door de omikronvariant van het coronavirus. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag bekendgemaakt op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Omgerekend betekent dit dat afgelopen week zo’n 3.000 personen besmet zijn geraakt met de omikronvariant, vorige week waren dat er nog maar 700, ofwel zo’n 6 procent. ‘Omikron is binnen enkele dagen dominant in België, waarschijnlijk dit weekend al’, voorspelt Van Gucht. ‘Het virus heeft zich in een week tijd verviervoudigd. De aflossing van de wacht van delta door omikron komt eraan.’

Vooral twintigers en dertigers raken besmet met omikron, is op te maken uit de besmettingsaantallen. Die cijfers dalen op dit moment nog steeds, maar de opkomst van de omikronvariant kan volgens de viroloog tot een nieuwe stijging leiden, mogelijk al in januari. Een boosterprik biedt 75 procent meer bescherming tegen een omikronbesmetting, aldus Van Gucht.

Uit voorlopige resultaten van onderzoek in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika blijkt dat de kans op ziekenhuisopname bij een omikronbesmetting gemiddeld 50 procent kleiner is dan bij de deltavariant. ‘Dat is op zich goed nieuws’, zegt Van Gucht, ‘maar omdat omikron tien keer meer besmettingen veroorzaakt, belanden er dan evengoed nog veel mensen in het ziekenhuis’.

Van Gucht constateert dat er momenteel in België geen griepepidemie is. ‘Het griepvirus circuleert op een laag niveau’ klinkt het. De viroloog ziet dat er wel sprake is van een griepepidemie in enkele Oost-Europese landen. ‘Het kan zijn dat we volgend jaar te maken krijgen met een griep- en een omikronepidemie.’ Het griepvaccin en het coronavaccin kunnen prima naast elkaar gegeven worden, dat levert geen enkel gevaar voor de volksgezondheid op, benadrukt Van Gucht.

Bloed doneren

Van Gucht doet tot slot een oproep om bloed te doneren bij het Rode Kruis, omdat er grote tekorten zijn. ‘Als de operaties, die nu vanwege de druk op zorg uitgesteld worden, straks weer kunnen plaatsvinden, is er veel bloed nodig’, legt hij uit.

