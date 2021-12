Almaci geeft openhouden kerncentrales maar 1 procent kans: ‘De patiënt is overleden’

Het binnen de regering bereikte akkoord over nucleaire energie houdt volgens Groen-voorzitter Meyrem Almaci in dat er ‘99 procent’ kans is dat in maar beslist wordt om de kerncentrales definitief te sluiten. Het verlengen van de levensduur ‘is geen plan B, maar plan Z’.

Dat zegt ze in een gesprek met De Ochtend op Radio 1. Ze reageert daarmee op de opmerkingen van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die meteen na het akkoord benadrukte dat er geen sprake was van een kernuitstap.

Maar volgens Almaci is die discussie geen debat meer waard: het is te laat om nog te beslissen de bestaande kernreactoren langer levensvatbaar te houden. ‘Men kan alleen vaststellen dat de patiënt is overleden’, zegt ze. Ook uitbater Engie-Electrabel geeft al langer aan dat een verlenging technisch niet meer mogelijk is. ‘Ik ken maar één claim van een verrijzenis in de geschiedenis’, zegt ze.

De bevoorrading moet verzekerd worden door de bouw van een gascentrale in Vilvoorde. ‘Als we op 18 maart zien dat die vergunning niet in orde is, dan gaan we naar de volgende kandidaat in de veiling. Dan kan er misschien een centrale komen in Seraing of Manage.’ Alsnog de bestaande kerncentrales niet sluiten is dan ook ‘geen plan B, maar plan Z’.

Almaci sneert wel nog naar de MR: de reden dat er nu nog over alternatieven moet worden gediscussieerd, is volgens haar dat de vorige regering geen knopen heeft doorgehakt. Ze wijst er ook fijntjes op dat de MR toen zowel de premier als de minister van Energie leverde.

Toch toont ze zich niet verwonderd over uitspraak van Bouchez. ‘Je maakt altijd compromissen’, stelt ze, en het is volgens normaal dat iedereen die probeert op zijn eigen manier uit te leggen. ‘Maar gisteren hebben we een duidelijke optie genomen’.